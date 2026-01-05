Özel Okullarda 2026-2027 Eğitim Ücret Artışları Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranları kesinleşti. Bu veriler, özel okulların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayacakları ücret artışlarının üst limitlerini netleştirdi.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLENDİ

Aralık ayında tüketici enflasyonu %0,89 artarken, 2025 yılı genelindeki enflasyon %30,89 olarak tespit edildi. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralıkta %0,75 yukarı çıkarken, yıllık ÜFE artışı %27,67 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, özel okullara yönelik uygulanan tavan zam oranlarının belirlenmesinde temel alındı.

ZAM ORANLARI HESAPLANDI

Açıklanan enflasyon verilerinin akabinde, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar için özel okulların belirleyebileceği azami ücret artış oranı %43,92 olarak belirlendi. Bu oran, yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ve kademe başlangıçları için geçerli olacak. Aynı okulda öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu ara sınıflarda ise zam oranı %30,74 ile sınırlı kalacak.

EĞİTİM DIŞI HİZMETLER İÇİN AYRI ÜST SINIR

Eğitim ücreti haricindeki kalemler için farklı bir üst sınır belirlendi. Servis ve yemek ücretleri dışındaki eğitim dışı hizmetlerde uygulanabilecek en yüksek zam oranı %29,28 olarak tespit edildi. Özel okullar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca bu limitlerin üzerine ücret artışı yapamayacak.

Mevzuatta düzenlemeye gidilerek özel okulların yıllık ücret artışlarında kullanılan yöntem güncellendi. Yeni düzenleme ile veliler lehine daha düşük zam üst sınırlarının oluşturulması hedeflendi. Önceki sistemde ÜFE ve TÜFE ortalaması alınıp üzerine ek bir 5 puan eklenerek zam tavanı belirleniyordu. Yeni sistemde ise ÜFE ve TÜFE ortalaması alındıktan sonra elde edilen oran, 1,05 katsayısı ile çarpılarak tavan zam hesaplanıyor. Bu teknik değişiklik, nominal olarak az görünse de nihai ücret artışlarını etkileyebilecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

KADAME GEÇİŞLERİNDE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Düzenlemenin dikkati çeken unsurlarından biri de kademe geçişlerinde serbest fiyat uygulamasının kaldırılması oldu. İlk kez 1., 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için de ücret artışlarına sınır getirildi. Bu kapsamda, bu sınıflarda uygulanacak ücret artışları, enflasyon oranının %50 fazlasını geçemeyecek. Böylece, okul yönetimlerinin inisiyatifinde olan başlangıç sınıfı ücretleri için hukuki bir üst sınır oluşturulmuş oldu.