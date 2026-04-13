Özel ve Ağıralioğlu, Görüşmesini İstanbul’da Gerçekleştirdi

Özel, Anahtar Parti genel başkanlığıyla İstanbul’daki görüşmesini gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Yaklaşık bir saat süren bu buluşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreni dolayısıyla bu görüşmeyi yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Görüşmenin dostane bir şekilde geçtiğini vurgulayan Özel, İran’daki insan kayıplarına ve bölgedeki savaşın Türkiye’ye yansıyan etkilerine dikkat çekti. “Çocuklar ve kadınlar öldürülüyor. İran’a karşı yürütülen operasyonlar uluslararası hukuku hiçe sayıyor” diyen Özel, çatışma ortamının yeniden gündemde olduğunu ifade etti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, erken seçim talebini dile getirirken haksızlık yapıldığını düşündüğünü vurguladı. “Birinci partisiniz ya hadi, hani diyorsunuz ya ‘AK Parti toparlandı, yeniden birinci parti oldu.’ Size Adıyaman’da, Kastamonu’da, Kırıkkale’de, Afyon’da, Hatay’da, Kocaeli’de ve İstanbul’da hodri meydan diyoruz. Hadi diyoruz, çıkın ve bu seçimi kazanın” şeklinde konuştu. Anayasa’ya da göndermede bulunan Özel, “Ara seçimde sandığın gelmesi birinci önceliğimiz” dedi.

İTTİFAKLAR KONUSU

CHP ile Anahtar Parti arasında bir ittifak olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Özel, “Seçim geldiğinde ittifaklara kimse kapı kapatamaz” diyerek her partinin kendi durumunu en net şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti. Değişimin bir gereklilik olduğunu vurguladı.

KILIÇDAROĞLU’NUN TUTUMU

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazede kendisine selam vermemesiyle ilgili soruya yanıt veren Özel, Kılıçdaroğlu’nun kalabalık bir ortamda dalgınlık nedeniyle böyle bir durum yaşandığını söyledi. “Onun dışında asla Kemal Bey’den böyle bir şey beklemeyiz” dedi.

MACARİSTAN SEÇİMLERİ

Macaristan’daki seçimleri yorumlayan Özel, “Macar halkı demokrasiyi seçti. Bu seçim, adeta bir referandum niteliğindeydi” ifadelerinde bulundu.

AĞIRALİOĞLU’NUN GÖRÜŞÜ

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, görüşmeden sonra siyaset, ekonomi, seçim ve belediye süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin büyük potansiyeline işaret eden Ağıralioğlu, bu potansiyelin yönetilmesi gerektiğini belirtti. “Erken seçim, ara seçim gibi konuların merkezinde memleketin büyük potansiyelini yaşatma imkanı bulunuyor” dedi.

İTTİFAK HASSASİYETİ

İttifak konusuna da değinen Ağıralioğlu, “Millet İttifakı’ndaki süreçleri dikkatle izledik” diyerek, milletin kalbine inşa edilen bir yapı oluşturmanın önemini vurguladı. Anahtar Parti’nin geçmiş muhasebelerinin önemli olduğunu ve bu sürecin doğru bir şekilde ilerlemesini umduğunu ifade etti.

