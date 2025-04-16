Özgür Çelik Kimdir? Siyasi Geçmişi İlgili

ÖZGÜR ÇELİK’İN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapan Özgür Çelik, siyasi geçmişi ve eğitim hayatıyla dikkat çeken bir isim. Eğitim alanındaki çalışmaları ve sivil toplum örgütlerindeki rolleri, Özgür Çelik’in kim olduğu sorusuna birçok katman ekliyor. İstanbul siyasetinin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Çelik, partisinin gençleşme ve yenilenme sürecinin de önemli bir simgesi durumunda. Peki, Özgür Çelik kimdir? İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yaşı ve memleketi nedir?

EĞİTİM HAYATI

Özgür Çelik, 1981 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İletişim alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programını başarıyla tamamladı. Bunun yanı sıra, yine İstanbul Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları üzerine ikinci bir yüksek lisans yaparak eğitim hayatını zenginleştirmiştir. Eğitim alanında 20 yıldır faaliyet gösteren bir kurumun kurucusu ve müdürü olarak dikkat çekmektedir.

SİYASİ GEÇMİŞİ

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. Ayrıca, 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi’nde, örgütü tarafından ilçe başkanı olarak seçilmiştir. 22 Aralık 2019 tarihinde yapılan CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi’nde de ilçe başkanlığı görevine devam etmiştir. Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkan seçilmiş ve CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam etmektedir.