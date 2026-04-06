Özgür Özel Bugün DEM Parti’yi Ziyaret Edecek

ozgur-ozel-bugun-dem-parti-yi-ziyaret-edecek

SİYASETTE İKİNCİ GÖRÜŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Orta Doğu’daki çatışmalara karşın Türkiye’de iç siyaset dinamikleri hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim taleplerini yenileyerek, Terörsüz Türkiye sürecinin belirgin şekilde ilerlediğini vurguluyor.

ÖZGÜR ÖZEL, DEM PARTİ’YE YOLCULUK YAPIYOR

Özgür Özel’in, DEM Parti’nin Balgat merkezine bugün gerçekleştireceği ziyareti bildirildi.

DEM Parti’den edinilen bilgilere göre, söz konusu ziyaretin saat 12.00’de yapılacağı ifade ediliyor.

EŞ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME YAPACAK

Özgür Özel, bu ziyarette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek.

Yapılacak görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yapılması planlanıyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DEM PARTİ’DEN CEVAP GELMİYOR

CHP Genel Başkanı Özel’in 2 Nisan’da yaptığı ‘ara seçim’ çağrısına DEM Parti’den bir geri dönüş yapılmamıştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, o günlerde “Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu’muzun gündeminde değil” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

