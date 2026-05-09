Özgür Özel Burcu Köksal İle İlgili Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Özgür Özel, Köksal’ın Kararını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçmesiyle ilgili olarak sessizliğini bozdu. Katıldığı bir canlı yayında bu konuya dair dikkat çekici bilgiler paylaşan Özel, Köksal’a “Kocanı boşa ama partine bunu yapma” dediğini ifade ederek siyasi arenada önemli yankılar yarattı.

Baskı Altında Olunduğunu Vurguladı

Özgür Özel, Burcu Köksal’a ulaşmaya çalıştığını ancak telefonunun kapalı olduğunu belirtti. Kendisi, “Burcu Köksal’ı aradım, ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. CHP’nin tüm bileşenlerine büyük bir baskı uygulanıyor ama yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok” açıklamasında bulundu. Köksal’ın parti içerisinde en üst düzey imkanlara sahip olduğunu hatırlatan Özel, “Aday belirlerken anket yaptık. Doğru ve tanınan isim olsun dedik. Parti kendisine her türlü imkânı verdi, onu grup başkanvekili yaptı” ifadelerini kullandı.

Şüphelerin Arttığını Belirtti

Köksal’ın kısa bir süre önce partisine bağlılık vurgusu yaptığını ifade eden Özel, bu ani değişikliğin ardında ciddi bir şüphe olduğunu söyledi: “Daha çok kısa süre önce Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a gidip ‘Her şey çok güzel, genel merkezle aramız iyi’ diyor. Sonra bir görüşme yapıyor ve her şey değişiyor. Ne gösteriyorlarsa, neyle tehdit ediyorlarsa… Bu artık güçlü bir şüpheye dönüştü. Bana daha önce ‘Benim bir yere geçeceğim yok’ diye söz vermişti.”

Duyduğu Üzüntüyü Paylaştı

Köksal’ın eşiyle ilgili iddialar üzerine bizzat devreye girdiğini ve bu süreçte yaptığı telefon görüşmesini aktaran Özel, “AK Parti medyası kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Kendisini aradım ve ‘Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur’ dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım’ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor” şeklinde konuştu.

Sistematik Transfer Operasyonuna Dikkat Çekti

Özel, durumun yalnızca Köksal ile sınırlı olmadığını belirterek, sistematik bir transfer operasyonunun gerçekleştiğini iddia etti. “Geçen gün bir belediye başkanımızın eşi anlattı; birileri gelip ‘Biz Burcu’yu ikna ettik, siz de gelin’ diyerek teklifte bulunmuş. Böyle kirli pazarlıklar dönüyor” diyerek AK Parti’nin diğer CHP’li belediye başkanlarına yönelik de benzer girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

