Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Adaylığım Yok, İmamoğlu Net Aday

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda hem kendi adaylığına dair ortaya atılan iddialara hem de Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalara net yanıtlar verdi. “Erdoğan’ın karşısına aday olarak isteniyor” şeklindeki iddialara karşı çıkan Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı için herhangi bir niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Özel, “Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. O AK Parti’nin, ikinci partinin genel başkanı. Ben birinci partinin genel başkanıyım. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI TARTIŞMALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalara da değinen Özel, konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulundu. “Erdoğan’ın adayını duymak isterim. Zaten Erdoğan’la karşı karşıyayız, seçimde yarışacağız” diyen Özel, CHP’nin adayının kesin olarak belirlendiğini ifade etti.

İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara da yanıt veren Özel, “Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan’ı yenecek bir aday çıkarır” diye konuştu.

Kendi adının Cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine de kesin bir dille karşı çıkan Özel, “Benim şu anda Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok. CHP’nin adayı Erdoğan’ı yenecek güçte olacaktır” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun olası adaylığına ilişkin gelen soruya dikkat çekici bir yanıt vererek, İmamoğlu’nun cezaevinde olmasının ya da hakkında yürütülen süreçlerin adaylığa kesin bir engel teşkil etmediğini belirtti. “Cezaevi İmamoğlu’nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil” dedi. Diploma davasına da açıklık getiren Özel, yargı sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde İmamoğlu’nun adaylığının nasıl engelleneceğinin belirsizlik taşıdığını söyledi. “Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

2026 SEÇİMİ VE İMAMOĞLU

Özel, 2026’da yapılabilecek bir seçim ihtimaline de vurgu yaparak, “Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor” değerlendirmesinde bulundu.