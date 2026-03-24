Özgür Özel’den Akın Gürlek’e Davalı Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddialar sonrasında tartışmalar devam etmekte. Gürlek’in kişisel veri kayıtlarını TAKBİS sistemi üzerinden hukuksuz olarak sorgulayan üç kişiden biri olan Diyar Akdağ’ın ifadelerinin ardından dikkati CHP’ye çevrildi. Eleştiriler karşısında Özel, partinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gürlek’e ait olduğu ileri sürülen 16 taşınmazı gündeme getirerek, “190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal varlığı, mülk var. 16 tane taşınmazın her birinin ID numarası burada. Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin,” dedi.

CHP Genel Başkanı’nın Gürlek’in dava açma niyetine dair sözlerine yanıtı da dikkat çekti. Özel, “Açılmış bir dava yok ama ben dava açıyorum. O davada avukatlar tapu sicil kayıtlarını isteyecek ve kim doğru söylüyor millet görecek. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR ELEŞTİRİSİ

İktidarın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü politikayı eleştiren Özel, “İktidar tarafsız görünüp ABD ve İsrail’in yanında duruyor. Kendine ait bir planı yok. Erdoğan, başkasının planının bir parçasıdır. Kenan Evren dönemi dışında hiçbir zaman Türkiye, ABD’ye bu kadar tabi olmamıştır. En kötüsüne hazır olmak lazım. Edilgen tarafsızlıktan etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz,” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek’e ait dört tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri Ayşegül isimli bir kişiye mesaj yoluyla ilettiğini belirtmişti. Akdağ, bu işlemleri “kandırıldığını fark etmeden” gerçekleştirdiğini öne sürdü. Jandarmada ifade veren Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, “Böyle bir suça bilerek karışmadım” demişti. Ayrıca, “beni kullandığını sonradan anladım” ifadesini kullanmıştı.