Özgür Özel’den Bahçeli’nin Öcalan Teklifine Yanıt

ozgur-ozel-den-bahceli-nin-ocalan-teklifine-yanit

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özel’in konuşmasında en dikkat çekici konulardan biri “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili statü önerisine cevap verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Özel, konuşmasında “Terörsüz Türkiye, PKK’nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, hep birlikte imza attığımız rapor… Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAHÇELİ’DEN YENİ ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘statü meselesinin’ mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK’nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid, Kenan Yıldız’ı Transfer Etmeyi Planlıyor

A Milli Takım ve Real Madrid oyuncusu Arda Güler'in yanına yeni bir milli futbolcunun katılabileceği belirtildi. Real Madrid, bu sezonki başarısızlıkların ardından transfer hamleleri peşinde.
Gündem

Milan Skriniar’dan Fenerbahçe’ye Bir Kötü Haber Daha

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, süren sakatlığı nedeniyle Konyaspor karşısında da sahada yer alamayacak.
Gündem

Kaan Ayhan’ın Yeni Transfer Rotası Almanya Olabilir

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın takımdaki dönemi bitiyor. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği savunmacı yaz transferinde Almanya'ya dönmeyi planlıyor. Şaşırtan takımla görüşmeler sürüyor.
Gündem

Cüneyt Çakır’dan 2026 Dünya Kupası Vizyonu Açıklaması

Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'daki görevine devam ederken 2026 Dünya Kupası'nda da hakemlik yapacağını açıkladı.
Gündem

Samsunspor’da Transfer Planlaması Aşamaları Açıklandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında belirsizlik olduğunu ancak gelecek sezonda takımda kalmasını umduklarını belirtti.