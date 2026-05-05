Özgür Özel’den Bahçeli’nin Öcalan Teklifine Yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özel’in konuşmasında en dikkat çekici konulardan biri “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili statü önerisine cevap verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Özel, konuşmasında “Terörsüz Türkiye, PKK’nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, hep birlikte imza attığımız rapor… Bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAHÇELİ’DEN YENİ ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘statü meselesinin’ mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK’nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka alternatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.” dedi.