Özgür Özel’e Ömer Bolat’tan Cevap: Gümrük Düzenlemesi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, e-ticaretteki 30 euroluk gümrük muafiyeti uygulamasının sonlandırılmasının ABD’ye fayda sağladığını iddia etti. Elde ettiği bu savına sosyal medya platformu X üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat cevap verdi. Bolat, söz konusu düzenlemenin tüm ülkelere eşit şekilde uygulandığını ve herhangi bir ülkeye ayrıcalık sağlanmadığını ifade etti.

TEKNİK DÜZENLEME OLMASINA RAĞMEN SİYASİ MALZEME

Bolat, basitleştirilmiş gümrük sistemine yönelik olan düzenlemenin Cumhurbaşkanı üzerinden yanlış bir şekilde yorumlandığını ve kamuoyunun bu konudan yanıltıldığını bildirdi. Açıklamasında, teknik içerikli bir uygulamanın istismar edilerek dış ticaret ilişkileri üzerine siyasi polemik oluşturulmasının “hayali senaryolarla beslenen bir acziyet göstergesi” olduğuna dikkat çekti.

UYGUNSUZ ÜRÜNLERDE YÜZDE 81 ORAN

Bakan Bolat, düzenlemenin ana amacının tüketici sağlığı ve güvenliği olduğunu vurguladı. Muafiyet kapsamındaki ithalatlara yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin büyük bir kısmının güvensiz çıktığını belirtti. Bolat, bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarca gerçekleştirilen analizlerde uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olduğunu açıkladı. Bu tespitlerin arasında ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünleri yer aldığını, fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddelerin yasal sınırların üzerinde bulunduğunu dile getirdi. Bu bulgular sonrasında, bahsedilen ürün gruplarının geçen yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasından çıkarıldığını hatırlattı.

EŞİT UYGULAMA VURGUSU

Bolat, düzenlemenin hiçbir ülkeye yönelik ayrımcılık içermediğini özellikle belirtirken, kararın tüm ülkelere eşit ve adil bir şekilde uygulandığını aktardı. Özel’in açıklamalarının siyasi bir bakış açısı ile tüketici sağlığını göz ardı ettiğini iddia eden Bolat, “Kimin tarafında olduğunuzu grup konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz” diyerek eleştiride bulundu.

DEĞİŞİKLİKLERİN YERİNE KALDIĞI DÜZENLEMELER

Bakan Bolat, yeni düzenlemenin Ar-Ge çalışmaları, numunelik eşyalar, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşyalar ile öğretmen, öğrenci ve araştırmacıların eğitim ile bilimsel amaçlı ithalatlarında herhangi bir değişiklik içermediğini de belirtti. Bu konuların 7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Bakanlık duyurusunda açıkça kamuoyuna aktarıldığını belirtti. Açıklamasının sona ermesinin ardından Bolat, hükümetin 23 yıldır tüketici sağlığı, güvenliği, üretim ve yatırımların yanındayken, “Vatandaşlarımız için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz” mesajını iletti.