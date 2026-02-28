Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olarak Burdur’da gerçekleştirdiği mitingdeki beyanları nedeniyle re’sen soruşturma başlattığını açıkladı.

BAŞSAVCILIĞIN DUYURUSU

Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak ‘alçak adamlar’ şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, partisinin Burdur’daki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde, “Ekrem İmamoğlu’na yeni bir dava açmışlar. Belediye başkanı olunca fahiş fiyata kiralanan makam arabasını göndermiş. Yerine kendi şirketine ait bir aracı, ücretsiz bilabedel belediyeye tahsis etmiş. Buradan iftira atıyorlar. Alçak adamlar” sözlerini kullanmıştı.

