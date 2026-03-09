Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi

İstanbul’da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 106 tutuklu sanığın yargılandığı İBB davasının ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bulunurken, Özel duruşmanın ilk bölümünün ardından basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

HAKİMİ ELEŞTİRDİ

Özel açıklamalarında duruşmayı yöneten hakimi eleştirerek, “Bir yıl on aylık tecrübeyle burada normalde kimi beklersiniz? Tecrübeli, kıdemli hâkimleri; ağır ceza hâkimlerini. Ama öyle olmuyor. Ayarlanan kişi AK Parti Gençlik Kolları’ndan olacak; özel mülakatta ‘Reis deyince aklına ne geliyor?’ sorusuna ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyecek; cep telefonunda Dombra çalan bir hâkim olacak… İşte böyle birini getirip buraya oturtmuşlar!” şeklinde konuştu.

RESEN SORUŞTURMA AÇILDI

Özgür Özel’in mahkeme heyetine yönelik sözleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 125/4-5 maddeleri gereğince hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Savcılıktan konuya dair yapılan açıklamada, “İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 maddeleri uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

