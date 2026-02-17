Özgür Özel’in Köprü Satışlarına Karşı Yürüyüş Çağrısı

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin satılmasına karşı bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Özel, bu köprülerin satılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı ve “Bütün davulculara sesleniyorum; böyle vursunlar davula ve desinler ki: ‘Ey ahali, duyduk duymadık demeyin! Bu iktidar altın yumurtlayan tavuğu satıyor! Bu iktidar Boğaz köprülerini, otoyolları satıyor!'” dedi. Ekonomik durumu eleştiren Özel, bu konunun Avrupa’daki tüm dergilerde ve ekonomik kanallarda gündeme geldiğini belirtti.

İktidarın mali durumu eleştiren Özel, Devlet Bahçeli’nin açıklamaları hakkında da yanıt verdi. “Sayın Bahçeli bugün ‘Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatıyorlar demek yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyandır’ demiş. Sayın Bahçeli, bununla ilgili çok sert cevaplar var; bir kelime demeyeceğim” ifadelerini kullandı. Özel, “Alın bunu, alın bunu: ‘Afet Borçlandırma Senedi'” şeklinde Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi.

Erken seçim talebini dile getiren Özel, “Bu ülkede oyu alırken yoksuldan alan, emekliden emekçiden alan, orta direktan alan; sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan’a söylüyorum. Tek bir şey istiyoruz: Getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları!” şeklinde konuştu.

Akın Gürlek’in mal varlığını açıklamasını isteyen Özel, “Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ben çok söyledim, çok anlattım, toplumun %60’ını ikna edebildim; kalan %40’ı ‘sana inandı’ diye mahcup ettin, bu imzanla tescil ettin. Akın Gürlek hiçbir zaman başsavcı olmadı, hep siyasiydi, bugün de siyasiydi” dedi. Özel, bakanlar ve milletvekillerinin görevdeyken mal varlıklarını bildirdiklerini dile getirerek, Gürlek’in de mal varlığını açıklamasını beklediğini vurguladı.

Özel, Gürlek’i basın karşısında mal varlığını açıklamaya davet ederek, “Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire… Akın Bey’in hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları aldığını açıklamasını bekliyorum. Ha Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım” ifadelerini kullandı.