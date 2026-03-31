Özgür Özel Kosova Programını İptal Etti Bozbey Gözaltına Alındı

CHP GENEL BAŞKANI KOSOVA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından planladığı Kosova ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Özel’in, A Millî Erkek Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki karşılaşmaları için gerçekleştireceği seyahatinden vazgeçtiği öğrenildi.

BOZBEY GÖZALTINA ALINDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında savcılık kararı ile gözaltı işlemleri başlatılmış ve Bozbey’in evinde arama gerçekleştirilmişti. Bursa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı.

Açıklamalara göre, toplamda 59 kişi hakkında işlem başlatılmış, bunlardan 55’i gözaltına alınmış ve 4 kişi için yakalama çalışmaları sürdürülüyordu. Gözaltına alınanlar arasında Bozbey’in aile bireyleri ile belediye çevresinden bazı şahısların da bulunduğu bildirilmişti. Soruşturmanın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmişti. CHP ise bu operasyonun yöntemine ve zamanlamasına karşı duyduğu tepkiyi dile getirerek, sürecin siyasi bir yönünün bulunduğu açıklamalarında bulunmuştu.

