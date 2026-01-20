Özgür Özel’le Bahçeli Arasında Emekli Maaşı Tartışması

En düşük emekli maaşları, siyaset sürecinde de önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. MHP lideri Bahçeli’nin ifadelerinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çekici bir yanıt geldi.

BAHÇELİ’YE CEVAP VERDİ

Özgür Özel, grup toplantısında Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı ortağıyız, iktidar ortağı değil” açıklamasına karşılık verdi. Özel, Bahçeli’ye en düşük emekli maaşlarıyla ilgili önerge verme çağrısı yaparak, “Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı’nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi’nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarımızla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti’nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz.” şeklinde konuştu.

ÖNERGE HAZIRLIĞI YAPACAKLAR

Ayrıca, Bahçeli’ye hitaben, “Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti” dedi. Özgür Özel’in bu ifadeleri toplantı salonunda alkışlarla karşılandı.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Günün ilerleyen saatlerinde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, emekli aylıkları ile ilgili önceki hafta yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Şu hususu ‘ama, fakat’ demeden tekrar ediyorum: Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayım. Biz ne söylemişsek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP’nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu ve kumar alemlerine akan kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız ermez, bilgimiz yetmez.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İ ELEŞTİRDİ

Özgür Özel’in emekliler üzerindeki açıklamalarını istismar etmeye çalıştığını belirten Bahçeli, “Hatay’da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı’na fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeneği kurmak istemiştir. Varsa Türkiye’nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınız paylaşın da görelim,” şeklinde güçlü eleştirilerde bulundu. Bahçeli, partisinin somut politikalarla hareket ettiğini, imkanlar arttıkça emeklilerin durumunun da iyileşeceğine inandıklarını vurguladı.