Özgür Özel’le Sosyal Medya Hamlesi Gündem Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu üzerinden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkma kararı aldı.

Özel, 2.4 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından gece yarısı gerçekleştirdiği bu eylem, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda yapılan usulsüzlük iddialarına dair açılan davanın öncesinde meydana gelmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

CHP liderinin takipten çıkma eylemi, sosyal medya üzerinde de hızla gündem haline geldi.