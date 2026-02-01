Özgür Özel: Mecitözü İçin Yeni Hizmet Merkezi Açıldı

Özel, tören esnasında yaptığı konuşmasında ilçede birçok ihtiyacı giderecek 500 kişilik salon, düğün salonu, misafirhane ve kent lokantasından oluşan önemli bir yapının tamamlandığını belirtti. İki yıllık bir süreçte inşa edilen merkezin maliyetinin 280 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Özel, “4 bin 250 metrekare alan üzerine inşa edilen bu yapı, 192 kişilik konferans salonu, 2 eğitim salonu ve fuaye alanlarıyla tam anlamıyla dört dörtlük bir hizmet sunuyor. Bu, Ekrem Başkan’ın Anadolu’ya yaptığı 36. dokunuş. Çorum, Rize, deprem bölgesi gibi yerlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarıyla ve Ekrem Başkan’ın önerileriyle, İBB çalışanlarının özverili emekleriyle kazandırdığımız bu eser, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayıyla gerçekleştirildi. Bütün engellemelere ve zorluklara rağmen projeyi hayata geçiriyoruz.”

NÜFUS DÜŞÜYOR

Mecitözü ilçesinin nüfusunun azaldığına dikkat çeken Özel, “Nüfus burada 26 binden 13 bine gerilemiş. Böyle bir durumda altı banka şubesi kapanmış. Daha önce burada bir adliye vardı, o da kapatıldı. Pancar dairesi, Telekom, Tapu dairesi, Askerlik Şubesi ve Orman idaresi gibi birçok kurum kapanmış. Hatta Beke Kaplıcası 25 yıldır kapalı durumda bekliyor.” dedi. Özel, Mecitözü’nün yeniden eski canlı günlerine dönebilmesi ve hizmet alabilmesi için gerekenlere dair görüşlerini dile getirdi. “Bu binayı Mecitözü’ne kazandıran kişi, cumhurbaşkanı olmayı hak ediyor.” ifadesini kullandı.

HİZMETLERİ TARİF ETTİ

Özgür Özel, CHP’li belediyelerin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği sosyal projelere de dikkat çekti. “Bugüne dek Türkiye’de CHP’li belediyeler 800 kreş, 77 öğrenci yurdu, 165 kent lokantası ve 160 halk market yaptı.” şeklinde konuştu. Özel, Türkiye’deki CHP’li belediyelerin önünde engeller olsa bile, “Bunlar çelme taktıkça, millet bizleri kolumuzdan kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz.” sözleriyle desteklerini vurguladı.