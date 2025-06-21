Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek oldu

ÖZGÜR ÖZEL, NEHİR ZEYREK’İ YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’i sınav sabahında yanında götürdü. Özel, Nehir Zeyrek ile birlikte sınavın yapılacağı okula hareket etti.

NEHİR ZEYREK’İN SINAV GÜNÜ AÇIKLAMASI

Dün basın toplantısında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi. 9 Haziran günü elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ DURUMUN DETAYLARI

Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktardı. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek olası ihmallere dikkat çekti.