Özgür Özel, Tarkan’a Taziye Telefonu

MEGASTAR TARKAN İSTANBUL’A DÖNDÜ
Megastar Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya’dan acı haberi alır almaz İstanbul’a geri geldi. Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
CENAZE TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR
Neşe Tevetoğlu için Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde düzenlenen cenaze namazına Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu katıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Tarkan, çok sayıda taziyeyi kabul etti.
TARKAN’A TAZİYE TELEFONU
Tarkan’ı arayarak başsağlığı dileyen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.