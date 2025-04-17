Özgür Özel, Tarkan’a Taziye Telefonu

MEGASTAR TARKAN İSTANBUL’A DÖNDÜ

Megastar Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında bulunduğu Almanya’dan acı haberi alır almaz İstanbul’a geri geldi. Neşe Tevetoğlu’nun cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR

Neşe Tevetoğlu için Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde düzenlenen cenaze namazına Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu katıldı. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Tarkan, çok sayıda taziyeyi kabul etti.

TARKAN’A TAZİYE TELEFONU

Tarkan’ı arayarak başsağlığı dileyen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.