Özgür Özel Türkiye’nin Demokrasisi Üzerine Yazdı

YURTDIŞI ZİYARETLERİYLE GÜNDEMDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurtdışı seyahatlerinde Türkiye hakkında yaptığı eleştirilerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez, Journal of Democracy adlı dergide “Türkiye’nin Demokrasisini Nasıl Yeniden İnşa Ederiz” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

YABANCI YAYINLARDA TÜRKİYE’Yİ TANITMAYA DEVAM EDİYORLAR

Geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu da Foreign Affairs dergisinde ‘Turkey’s Second Act’ (Türkiye’nin İkinci Perdesi) başlıklı bir yazı yazarak demokratik restorasyonun Türkiye ve dünya için sunduğu fırsatları dile getirmişti. Bu iki siyasi figür, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve demokratik tartışmaları uluslararası platformda gündeme taşımaya devam ediyor.

“DEMOKRATİK GERİLEME SÜRECİ 2013’TEN BERİ DEVAM EDİYOR”

Özel, son yazısında Türkiye’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü için mücadele ettiğini ifade ederek, ülkenin 2013’ten bu yana sürekli bir demokratik gerileme süreci içinde olduğunu belirtti.

“BASKICI YÖNETİM ANLAYIŞIHÜKÜMETİ SARMIŞ DURUMDA”

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlangıçta geniş bir halk desteğiyle iş başına geldiğini ve ekonomik ile siyasi reform vaatleriyle iktidara geldiğini hatırlattı. Makalesinde şu şekilde belirtti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanla demokratik kurumları sistematik olarak zayıflattı, hukukun üstünlüğünü tehdit ederek basın özgürlüğünü kısıtladı. Aynı zamanda kendisine bağlı iş dünyası elitlerini destekleyerek, halk desteği azaldıkça da yönetim biçimini daha baskıcı hale getirdi.”

“2024 SEÇİMLERİ DEMOKRATİK DEĞİŞİMİN TEMSİLCİSİ”

Özel, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin aldığı başarıların partiyi ‘demokratik değişim umudunun güçlü bir temsilcisi’ durumuna getirdiğini kaydetti. Ayrıca, Mart 2025’ten bu yana iktidarın muhalefet üzerinde baskılarının artmakta olduğunu, Ekrem İmamoğlu da dahil bazı kişilerin tutuklandığını hatırlattı.

“TOPLUMSAL TEPKİLER ŞEKİL ALIYOR”

Toplumsal tepkilere de dikkat çeken Özel, “Bir yılı aşkın süredir milyonlarca yurttaş, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde sokakları doldurarak bu saldırılara karşı çıkıyor ve serbest, adil seçimleri savunuyor. Türkiye, 21’inci yüzyılın en kritik demokratik mücadelelerinden birine tanıklık ediyor. Her hafta, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumak için kararlı yurttaşlar kitlesel mitinglerde bir araya geliyor” dedi.

“DEMOKRASİ BEKÇİLERİ MÜCADELEDE ÖN SIRADA”

Bu mücadelenin ön saflarında Türkiye’nin ‘demokrasi bekçileri’ yer aldığını ifade eden Özel, “Gençlerden yaşlılara, kadınlardan erkeklere, çeşitli meslek gruplarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyorlar. Bu grup marjinal değil; güvenilir anketler de bu kesimin çoğunluğu temsil ettiğini gösteriyor. Mücadelenin sonucu, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek ama etkisi sınırları aşacak” ifadelerini kullandı.