Özgür Özel ve Ümit Özdağ’dan Ara Seçim Vurgusu

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÜMİT ÖZDAĞ’A ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından basına kapalı yapılan toplantıda, iki lider basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

İRAN’LA İLGİLİ KAYGILARIMIZ VAR

Özel, gündemlerinde 3 önemli konunun yer aldığını belirterek, “Bir tanesi İran; dün de üzülerek takip ettik, çatışmaların geçici olarak durduğu süreçte müzakerelerden sonuç alınamaması ve savaşın yeniden alevleneceğine dair kaygılarımız var. Dünkü anlaşmanın sağlanamamasından büyük üzüntü duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

FİYAT ARTIŞLARI EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Özgür Özel, “İran savaşı kadınları, çocukları, yoksulları tehdit ediyor. İran halkını etkiliyor. İsrail ve Amerika’nın hedef gözetmeyen saldırıları kabul edilemez. Türkiye’de de kırılgan grupları ve yoksulları ciddi sıkıntılara sokan yeni fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı. Ekonomi Eşgüdüm Konseyi tarafından hazırlanan bir raporu sunduklarını belirten Özel, “Kısa, orta ve uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini nasıl koruyacağımızı, istihdam yaratan KOBİ’ler ve sanayicileri nasıl destekleyeceğimizi anlattık” dedi.

SİYASİ ETİK YASASINA DESTEK GEREKİYOR

Siyasi etik yasası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Özgür Özel, “Bu yasa, belediye başkanları ve meclis üyelerini, tüm genel başkanları, milletvekillerini, bakanları ve Cumhurbaşkanı’nı kapsayacak şekilde mal varlıklarının açıklanması ve nasıl edinildiğinin izah edilmesi konusunda kararlıyız.” dedi. Diğer muhalefet partilerinin konuyu desteklediğini ifade eden Özel, “AK Parti’nin yetkilileri, bu konuda sessiz kalıyor.” şeklinde konuştu.

ARA SEÇİM GÜNDEMDE

Görüşmelerde bir diğer konunun ara seçim olduğunu hatırlatan Özel, “Ben tekrar duyuruyorum, bu konuyu artık herkes biliyor. Hatay, Afyon, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, İstanbul’un birinci bölgelerinde AK Parti son seçimde birinci parti oldu. Ancak anket sonuçlarına göre şu anda hiçbirinde birinci parti değiller. Erdoğan bu nedenle sandıktan korkuyor.” dedi.

ÖZDAĞ: HAKİKATEN ARA SEÇİMLER YAPILSIN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretin ana konusunun ara seçimler olduğunu belirterek, “İktidar yanlısı televizyonlarda birçok anket sonucu açıklanıyor. Bırakın o anketleri. Bu illerdeki toplam seçmen sayısı, tüm seçmenin %12-13’üne yaklaşıyor. Gelin, bu illerde anayasanın öngördüğü şekilde ara seçimler yapılsın.” çağrısında bulundu.