Özkan Yalım Etkin Pişmanlık Kapsamında İfade Verdi

“Suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma”, “kamu kurumlarının ihalesine müdahale” ve “irtikap ile rüşvet alma” gibi suçlamalarla tutuklanan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi.

İFADEDE ŞAHSİ KAYNAKLARDAN YARDIM EDİLDİ

Yalım, savcılıktaki ifadesinde Uşakspor’un futbolcularına ödemeler yapılmasına yönelik olarak “Hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10’unu belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek maaş almalarını sağladım. İki futbolcunun eşini de yine belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum. Bu futbolculardan biri fiilen çalışma gerçekleştirdi, diğeri ise hiç çalışmadı. Ayrıca, Uşak’taki amatör basketbol takımı ‘İlkler Şehri’ne bütçeden aylık 1 milyon 400 bin lira yardım yapıldı. Ödenen bu tutarın 400 bin lirası basketbol takımı için, kalan 1 milyon lirası ise Uşakspor futbolcularına yapılan ödemelere mahsup için kullanıldı. Uşakspor, anonim şirket statüsünde faaliyet gösteriyor” dedi.

NAKİT PARALAR ÜZERİNDEN ÖDEMELER YAPILDI

Yalım, “Uşakspor futbolcularına yapılacak ödemeleri şahsi bütçemden karşıladım. Daha sonra Uşakspor’a bağış adı altında gelen nakit paralar içerisinde, önceden yaptığım ödemelere karşılık gelen bir kısmı kendi şirketim çalışanlarına maaş olarak ödedim. Bu yöntemle kişisel bütçemdeki sıkışıklıkları aşmaya çalıştım. Kimi dönemlerde şirketimin SGK ödemeleri için paraya ihtiyaç duyduğumda, Uşakspor’a bağış olarak gelen paralar arasında kendi alacaklarımı alarak bunları hesaplarıma yatırdığım olmuştur” şeklinde ifade etti.

PİŞMANLIK DUYUYORUM

Yalım, “Ebru Y. ile 2-3 aylık bir ilişkim oldu. Kendisi Uşak Belediyesi’nde 3 ay kadar çalıştı. Bu süreçte onunla ortak bir daire almıştık. Daireye halı gönderme talimatı verdim, ancak teslimatın belgelerini imzalamadım. Halılar Uşak’a özgü el dokuması olarak, yaklaşık 5 bin lira metrekare fiyatıyla alındı. Bu sebepten dolayı pişmanım ve oluşan zararı ödemek istiyorum” dedi.

OTELDE KONAKLAMALAR YAPILDI

“Uşak’taki otelimde CHP milletvekilleri zaman zaman konaklıyor, ancak bunlardan ücret talep etmediğim için herhangi bir kayıt veya bildirim yapmıyorum. Misafirler oteli, dinlenme ve yemek amaçlı kullanıyorlar. Genel başkan ile tanışıklığımız 10 yıl öncesine dayanıyor. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı ile Özgür Özel’in otelimin restoranında yemek yediği doğrudur, ancak aralarında herhangi bir ilişki olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER VE HEDİYELER

Yalım, “Özgür Özel’in ailesine hediye çanta göndermiştim. Daha sonra benden bir çanta daha istedi. Ayrıca, 2019 yılında kendisine hediye ettiğim bir saat vardı. 2023’te yapılan kongre masrafları için Özgür Özel’e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit ödedim. 200 bin lirayı evin bahçesine bıraktım, 1 milyon lirayı ise arkadaşına teslim ettim” dedi.

KONGRE ÇALIŞMALARI YAPILDI

“Ödemeleri kurultay etkinliklerinin masrafları için verdim. Kurultay delegesi olduğum dönemde Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle çalıştım. Olay günü gözaltına alındığım sırada telefonumda bulunan hatlardan birinin belediyeye ait olduğunu belirttim. Seher A.’nın suç işleme kastı yoktur” diye açıkladı.

İHRAÇ EDİLDİĞİMİ ÖĞRENDİM

“Cezaevindeyken CHP Genel Merkezi’nden bir mektup aldım. 3 Mayıs’ta basından izlediğim kadarıyla ihraç edildiğimi öğrendim. Savunmam alınmadan ve usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem, 4 Mayıs’ta yapılacak bir etkinlik için aceleye getirilmiş bir uygulama gibi görünüyor. Ben, CHP’den istifamı 28-29 Nisan tarihlerinde verdim. Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerimi samimi bir şekilde aktardım. Özel hayatımı belediye görevimle karıştırdığım için pişmanlık içindeyim ve kamu zararının tıpkı tespit edilmesi halinde ödemek istiyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.