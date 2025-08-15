Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanımızla Yakındım

SİYASETTE TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa etti ve AK Parti’ye geçiş yaptı. Çerçioğlu’nun bu kararının arkasında “genel merkezin rant odaklı talepleri” bulunduğu belirtildi. Çerçioğlu, yargılanmaktan asla korkmadığını vurgulayıp “Alnım ak, başım dik.” dedi. AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLK DEFA TV100’E KONUSHUYOR

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılarak açıklamalarda bulundu. “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyen Çerçioğlu, “Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.” ifadelerini kullandı. AK Parti içinde oldukça sıcak karşılandığını belirten Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma fırsatının kalmadığını ifade etti.

CHP’DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL

Özlem Çerçioğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar; bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar, rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık, bana sanki bir kız kardeşlerine, bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.”

AYDINLILARIN ÖZLEM BAŞKANIYIM

Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alarak tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım, bunu da tüm Aydınlılar biliyor. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık. Bu dün de böyleydi, bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam, bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.”