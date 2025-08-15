Özlem Çerçioğlu İlk Kez Tv100’e Konuştu

SİYASETTEKİ TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti. Çerçioğlu’nun istifa kararı, “genel merkezin rant odaklı talepleri” ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Özlem Çerçioğlu, bu süreçte “Alnım ak, başım dik.” diyerek yargılanmaktan korkmadığını belirtti. AK Parti rozeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat takıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLK KEZ TELEVİZYONA ÇIKTI

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Doğru Yorum programında Sinan Burhan ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklamalar yaptı. “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” ifadesini kullanan Çerçioğlu, Aydın iline geldiğinde Cumhurbaşkanı’nı hep karşıladığını aktardı. AK Parti içerisinde sıcak bir ilgiyle karşılandığını belirten Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını dile getirdi.

Çerçioğlu, ayrılmanın kolay olmadığını vurgulayarak, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak zor ama artık burada siyaset yapılacak bir durum kalmamıştı.” dedi. Rozetin takıldığı salondaki sıcak karşılamalar kendisini memnun ettiğini belirtti.

Bölgesi için her zaman en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde genel seçimlerde yüksek oy alarak Aydınlıların teveccühünü kazanan bir belediye başkanıyım.” dedi. Seçim sonrasında parti kimliğini bir kenara bıraktığını belirten Çerçioğlu, “Ben her zaman Aydınlıların Özlem başkanıyım.” açıklamasında bulundu.