Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e Sert Tepki Geldi

İMAMOĞLU’NA DESTEK MİTİNGİ KUŞADASI’NDA YAPILDI

Kuşadası’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 101’incisi, CHP tarafından İmamoğlu’nun tutukluluğunun sona ermesi ve erken seçim talebi için gerçekleştirildi. Mitingde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik bir “seçim” çağrısında bulundu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldı.

‘ÖZLEM SANDIĞA ÇIKSIN’

Özel, kalabalığın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için attığı “Özlem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım” sloganıyla ilgili olarak, “Özlem sokağa çıkabiliyor mu? O yapamıyorsa ben milli irade hırsızlığının en tepesine sesleniyorum: Ey Erdoğan! Sen almadığın bir seçimi siyasi kapkaçla cebine koymaya kalktın. Çok mu güveniyorsun Özlem’e, çok mu inanıyorsun Özlem’e? AK Parti elinde, iktidar elinde, Özlem elinde; teklif burada. Aydın’da, CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Adayın Özlem’i çıkar karşımıza, koyalım sandığı ortaya, kararı Aydın versin. Hodri meydan” şeklinde konuştu.

‘İFTİRALAR HUKUKİ SÜREÇLE CEVAPLANACAK’

Özel’in ifadelerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert bir yanıt verdi. Çerçioğlu, açıklamasında Özel’in söylediklerinin asılsız olduğunu belirterek, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası’nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir! Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Hukuki sürecin takip edileceğini kaydeden Çerçioğlu, konuyu yargı önüne taşıyacağını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

