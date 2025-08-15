Özlem Çerçioğlu, tv100’e konuştu. Cumhurbaşkanımıza zaten yakındım

SİYASETTE TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Çerçioğlu’nun istifa kararının arkasında “genel merkezin rant odaklı talepleri” olduğu belirlendi. Çerçioğlu, yargılanmaktan hiç korkmadığını ifade ederek “Alnım ak, başım dik.” dedi. AK Parti rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

İLK DEFA TV100’E KONUŞTU

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçtikten sonra tv100’de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına katılan Sinan Burhan’a açıklamalar yaptı. “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim” diyen Çerçioğlu, “Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.” şeklinde ifade etti. AK Parti içerisinde sıcak bir karşılamayla karşılaştığını vurgulayan Çerçioğlu, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını dile getirdi.

CHP’DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL

Çerçioğlu, “İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar ve parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı.” sözlerini kullandı. Rozet takıldığı sırada salonda kimleri gördüğünü söyleyen Çerçioğlu, tanıdık tanımadık herkesin kendisine sıcak davrandığını belirtti.

AYDINLILARIN ÖZLEM BAŞKANIYIM

Aydın ilinde genel seçimlerde yüksek oy alarak tüm Aydınlıların desteklediği bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, “Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Seçildikten sonra Aydın ilinde particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. Partinin gömleğini bir tarafa çıkartıp Aydınlıların tamamına hizmet ederek elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık.” dedi. Çerçioğlu, “Ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım.” şeklinde konuştu.