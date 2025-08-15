Pakistan’da Sel Ve Heyelan, 219 Ölü

PAKİSTAN’DAKİ SEL VE HEYELANLARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Pakistan’da yaşanan yoğun yağışlar, sel ve heyelanlara sebep olarak ağır hasarlar doğuruyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, bu afetlerde en az 219 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı ve 116 hane zarar gördü. Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 200 kişi, Gilgit-Baltistan’da 10 kişi ve Azad Keşmir’de 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, bu sayının daha da artabileceğini ifade ediyor.

YARDIM HELİKOPTERİ DÜŞME KAZASI

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur’un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümet ait bir Mi-17 arama-kurtarma helikopterinin Bajaur’daki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken Mohmand bölgesinde olumsuz hava koşulları yüzünden düştüğünü bildirdi. Kazada, mürettebattan iki pilot da dahil olmak üzere beş kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arama-kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirilirken, cenazelerin törenle defnedileceği ve bölgesel hükümetin bir günlük yas ilan edeceği bildirildi.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Meteoroloji uzmanları, devam eden şiddetli yağışların 21 Ağustos’a kadar aralıklarla süreceğini öngörüyor. Bu nedenle, yetkililer bölgede gerekli önlemleri almaları konusunda tüm yönetimlere uyarı yapıyor.