Pakistan, Trump’ı 2026 NOBEL Barış Adayı Gösterdi

PAKİSTAN’DAN TRUMP’A ADAYLIK TEKLİFİ

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son gerilimde gösterdiği “diplomatik rol ve liderlik” nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerginlikteki arabuluculuğunun, nükleer silahlara sahip iki ülke arasında büyük bir çatışmayı önlediği kaydedildi.

ARABULUCULUK ÇABALARI

Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” denildi. Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine dair karara da yer verilen açıklamada, ABD Başkanının çabalarının barışçıl çözümler ve diyalogdan yana olduğu ve bu durumu “gerçek bir barış elçisi” olarak pekiştirdiği belirtildi.

KEŞMİR SORUNUNA YAKLAŞIM

Buna ek olarak, Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne yönelik samimi arabuluculuk tekliflerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bu meselenin “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri” olduğuna dikkat çekilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı.

KÜRESEL İSTİKRAR İÇİN UMUT

Öte yandan, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olduğu ifade edildi. Orta Doğu’daki Gazze’de yaşanan insani trajedi ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tırmanan gerilim gibi durumlarda da, Trump’ın küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmesi umuldu.