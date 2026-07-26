Pakistan’da Muson Yağışlarında Can Kaybı 107’ye Yükseldi

Pakistan’da geçen aydan bu yana etkili olan şiddetli muson yağmurları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda can kaybı hızla artıyor. Son 24 saatte yaşanan 10 yeni ölümle birlikte bilanço daha da ağırlaştı.

Sel Bilançosu Giderek Ağırlaşıyor

26 Haziran’dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 107’ye ulaştı. Yetkililer özellikle bazı bölgelerde durumun kritik olduğunu belirtiyor. Yeni yağış dalgasının ise önümüzdeki günlerde birçok alanı etkilemesi bekleniyor.

Yeni Yağışlı Hava Kapıda

29 Temmuz itibarıyla ülkenin büyük nehir havzalarında yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Başkent İslamabad ve Pencap’ın kuzeyi bu sistemden doğrudan etkilenecek. Khyber Pakhtunkhwa eyaleti, Azad Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgeleri de uyarı kapsamında yer alıyor.