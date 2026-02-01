Panathinaikos’a Aris Mağlubiyetinden Sonra Sert Tepki

panathinaikos-a-aris-maglubiyetinden-sonra-sert-tepki

YUNANİSTAN BASKETBOL LİGİ’NDE ŞOK MAĞLUBİYET

Yunanistan Basketbol Ligi’nde, Aris ile Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü üstlendiği Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma 87-87 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne taşındı. Uzatma dakikalarında kazanan taraf 102-95 ile Aris oldu. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, ligde 13 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci kez kaybetti ve sıralamada ikinci sırada yer aldı. Ergin Ataman’ın ekibi, bir sonraki maçında AS Karditsas’ın konuğu olacak.

PANATHİNAKOS BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan yenilgi sonrası sosyal medya üzerinden takıma sert eleştirilerde bulundu. Instagram’da yaptığı paylaşımda oldukça öfkeli olduğu dikkat çeken Giannakopoulos, “Başantrenör, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mauro Icardi Gheorghe Hagi Rekoruna Ortak Oldu

Mauro Icardi, Kayserispor maçında attığı golle Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'daki yabancı futbolcu gol rekoruna eşitlik sağladı. Galatasaray tarihi açısından önemli bir an yaşandı.
Gündem

Galatasaray Zecorner Kayserispor’u Farklı Geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u yenerek liderliğini korudu. Maçın galip gelen tarafı olarak dikkat çekti.
Gündem

Fenerbahçe Medicana Derbide Galatasaray Daikin’i Mağlup Etti

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray Daikin’i 3-0 yenerek sezon içindeki ikinci zaferini elde etti. Setler 25-19, 25-23 ve 25-23 sonuçlandı.
Gündem

Panathinaikos’a Aris Yenilgisinin Ardından Sert Tepki

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ergin Ataman yönetimindeki takımın Aris'e karşı yaşadığı mağlubiyet sonrası büyük tepki gösterdi.
Gündem

Altın Fiyatlarında Hızla Devam Eden Dalgalanma Bekleniyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, uzman İslam Memiş, son geri çekilmelerin kâr satışından ibaret olduğunu ve yeni bir yükseliş döneminin yolda olduğunu belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.