Panathinaikos’a Aris Mağlubiyetinden Sonra Sert Tepki

YUNANİSTAN BASKETBOL LİGİ’NDE ŞOK MAĞLUBİYET

Yunanistan Basketbol Ligi’nde, Aris ile Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü üstlendiği Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma 87-87 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne taşındı. Uzatma dakikalarında kazanan taraf 102-95 ile Aris oldu. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, ligde 13 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci kez kaybetti ve sıralamada ikinci sırada yer aldı. Ergin Ataman’ın ekibi, bir sonraki maçında AS Karditsas’ın konuğu olacak.

PANATHİNAKOS BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris karşısında alınan yenilgi sonrası sosyal medya üzerinden takıma sert eleştirilerde bulundu. Instagram’da yaptığı paylaşımda oldukça öfkeli olduğu dikkat çeken Giannakopoulos, “Başantrenör, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte.” ifadelerini kullandı.