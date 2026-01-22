Pandemi Öncesi Yatırım Pazarı 100 Milyar Dolara Ulaşacak

Pandemi öncesinde 21,4 milyar dolar büyüklüğünde olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık pazarı, sürekli artan jeopolitik belirsizlikler, sıkılaşan vergi politikaları ve servetin kuşaklar arası transferi ile hızla genişliyor. Mevcut eğilimler, pazar hacminin 2019 yılındaki 21,4 milyar dolardan, 2026 yılına gelindiğinde 100 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Savills verilerine göre, küresel emlak pazarının 2026’da 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor ve bu büyüklüğün en az yüzde 10’unu Golden Visa ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yönelen yatırımlar oluşturacak. Sektör, yatırımcılar için artık yalnızca seyahat ve ikamet kolaylığı değil, aynı zamanda uzun vadeli bir risk yönetimi aracı olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DEN YÖNELEN TALEP ARTIYOR

Türkiye kaynağından gelen talep ise küresel eğilimden dikkate değer bir şekilde ayrışıyor. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan’a göre, Türkiye’den bu programlara yatırım hacmi 2020 yılında 213 milyon dolarken, bu yılın ilk 11 ayında bu rakam 2,4 milyar doları aşarak, yıllık bazda 3 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu durum, sadece dört yıl içinde 10 katlık bir büyümeyi göstermektedir. Narazan, Türk yatırımcılarının Avrupa’da özellikle Portekiz ve Yunanistan’a, Avrupa dışında ise Dubai’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtiyor.

ARTAN TALEBİN SEÇİCİ DOĞASI

Artan talebin, daha seçici bir dönemi beraberinde getirdiğine dikkat çeken Narazan, ülke tercihinde yalnızca yatırım tutarının değil, aynı zamanda programların hukuki çerçevesinin, uygulamadaki istikrarlarının ve uzun vadeli sürdürülebilirliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.