Pansiyonlu Okullarda Yeni Düzenleme Geliyor: Kontenjan Ayrıştırılacak

Türkiye’deki pansiyonlara sahip okullara yönelik önemli bir düzenleme bekleniyor. Bu açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Erzurum’da gazetecilere yapılan bir basın toplantısında dile getirildi. Tekin, her bireye konaklama fırsatı sunmanın mümkün olmadığını ifade ederek, pansiyonlu okullara yönelik yeni bir yapılandırma üzerinde çalıştıklarını belirtti. Okul kontenjanlarının pansiyonu olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılacağını vurgulayan Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alıyoruz. 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak, 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, diğer 60 kendi içinde yarışsın” diyerek hazırlanan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Bakan Tekin, özellikle İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabilecek bir yurt inşa etmek için yeterli alanın olmadığını dile getirerek, daha öncesinde başka bir yurtta öğrenci barındırdıklarında yaşanan sıkıntılara değindi. Ayrıca, “O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ya da Kabataş. Şu an yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu yüzden o okullardaki konaklama hizmetinin kontenjanını farklılaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemenin bu yılki LGS kitapçığında yer alacağını da duyuran Tekin, “Puanları farklı mı olacak şimdiden bilemeyiz” şeklinde konuştu.

PANSİYONU OLAN GÖZDE OKULLAR

Pansiyona sahip okullar arasında İstanbul Erkek, Kadıköy Anadolu, Kabataş, Cağaloğlu, Haydarpaşa, Ankara Fen gibi pek çok tercih edilen lisenin bulunduğu öğrenildi. Örneğin, 783 öğrenci kapasiteli İstanbul Erkek Lisesi’nin 247 kişilik, 927 öğrencili Kadıköy Anadolu Lisesi’nin 336 kişilik, 806 öğrenciye sahip Kabataş Erkek Lisesi’nin ise 300 kişilik yurtları mevcut.

FENOMEN ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Sosyal medya üzerinden içerik üreten öğretmenlere de dikkat çeken Tekin, bu kişilerin özel ders vermek için “fenomen” olmaya çalıştığını belirtti. “Ama okulda destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) açmıyorlar; burada sorun yaşanıyor” diyen Tekin, Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinden bunların hangi okullarda açılıp açılmadığını değerlendirdiklerini ifade etti. Fenomen öğretmenlerle ilgili incelemelerin devam edeceği de aktarıldı.

ARA TATİL VE DERS GÜN SAYISI

Yusuf Tekin, bu yıl iki yıldır anket ve değerlendirme yaptıklarını belirterek, eğitim-öğretim gün sayısının 180 olduğunu, 2027 yılındaki resmi tatilleri de göz önünde bulundurduklarında bu süreyi doldurmanın mümkün olmadığını açıkladı. “Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz” diye ekledi.

EK DERS ÜCRETLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Tekin, “Şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız; uzman ve başöğretmen haklarını alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket halinde Maliye Bakanımızla görüştük, görüşmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.