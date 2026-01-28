PAOK Taraftarlarını Taşıyan Araç Kazada Yıkıldı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK’a ait taraftarları Fransa’ya götüren bir araç, korkunç bir kazayla karşılaştı. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, perşembe akşamı Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi maçında Olimpik Lyon ile karşılaşacak PAOK’un destekçilerini taşıyan araç, Romanya’da kazaya karıştı. PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Lugojelul kenti yakınlarındaki DN6-E70 otoyolunda sollama yaparken karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı. Araçta bulunan 10 kişiden 7’si yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altında alındı.

KAZADA YÜREK BURKAN AÇIKLAMA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kaza ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek, Yunan hükümeti ve itfaiye teşkilatının Romanya’daki yerel makamlarla işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti. Miçotakis, yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve PAOK camiasına baş sağlığı diledi.