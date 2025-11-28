Papa 14 Leo İstanbul’da Kutsal Ruh Toplantısında

DÜNYA KATOLİKLERİ İLE VATİKAN’IN RUHANİ LİDERİ İSTANBUL’DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Dünyanın 1,5 milyar Katoliği’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti sırasında İstanbul’daki temaslarına devam ediyor. Ankara’dan 17.00’de ayrılan Papa, 19.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Papa’nın İstanbul programı boyunca, Şişli bölgesindeki kiliselerden çan sesleri 13 dakikadan fazla sürdü. Ziyaret süresince bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL VE İZNİK’TE NELER OLACAK?

Papa, İstanbul programı kapsamında akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek. 28 Kasım’da Harbiye’de bulunan Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini liderlerle bir araya gelecek ve ardından Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek. Akşam saatlerinde ise İznik’e helikopterle geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü kutlamalarına katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Daha sonra İznik’ten İstanbul’a dönerek Vatikan temsilciliğinde görüşmeler gerçekleştirecek.

PAPA 14. LEO, RAHİPLERLE TOPLANTILARA KATILIYOR

Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve diğer ruhani görevlilerle birlikte Harbiye’deki Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’nde bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul programı çerçevesinde, Papa’nın yapacağı Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi ziyaretleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bugün için Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi ve Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi yönünde, Darülaceze Caddesi’nin kesişiminden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi ile Ortakır Sokak ve Cumhuriyet Caddesi her iki yönde trafiğe kapatıldı.

