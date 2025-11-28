Papa 14 Leo İstanbul’da Önemli Temaslarda Bulunuyor

Dünyanın 1,5 milyar Katolik inanıcının ruhani liderliğini üstlenen Papa 14. Leo, Türkiye’de gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde İstanbul’daki temaslarına devam ediyor.

Ziyaretine Ankara’dan başlayan Papa, dün saat 17:00’de yola çıkarak, 19:20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Güzergahında yer alan Şişli bölgesindeki kiliselerde, Papa’nın gelişi nedeniyle çanların 13 dakikadan fazla çalındığı duyuldu. Ziyareti kapsamında İstanbul’da bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

İstanbul ve İznik Programı

Papa 14. Leo, İstanbul’daki ziyaretine akşam saatlerinde geçerek, 28 Kasım’da Harbiye’de bulunan Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini yetkililerle bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret edecek. Aynı gün helikopterle İznik’e geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve burada bir konuşma yapacak. İznik’ten sonra yeniden İstanbul’a dönerek Vatikan temsilciliğinde görüşmeler sürdürecek.

Bazı Yolların Kapatılması

Papa, Harbiye’deki Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’nde piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve diğer ruhani görevli kişilerle yapacağı toplantı için geldi. Ziyareti nedeniyle, Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi’ne yapılan ziyaret dolayısıyla program süresince bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu yollar arasında; Halaskargazi Caddesi, Silahşör Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Halaskargazi istikameti ve Cumhuriyet Caddesi yer aldı.

