Papa’ya Gazze için çağrıda bulundu

MADONNA’NIN MESAJI

Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir.” diyerek, Papa’ya ulaşmak istediğini vurguladı. Papa’nın Gazze’ye girmesine engel olunamayacağını belirten Madonna, “Lütfen çok geç olmadan Gazze’ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir.” ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Madonna, Gazze’de çatışmalar içinde kalan çocuklara dikkat çekerek, “İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin.” dedi. Bugün oğlu Rocco’nun doğum günü olduğunu hatırlatan Madonna, “Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek.” şeklinde duygularını ifade etti.

YARDIM İÇİN DAVET

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını belirterek, yardım etmek isteyenleri ABD’de bulunan Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ile İsrailli “Kadınlar Barışı Başlatıyor” (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti. Şarkıcı, “Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek.” diyerek, yardım çağrısında bulundu.