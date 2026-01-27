Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma süresince hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir biçimde finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı ve birçok yurtiçi ile yurtdışı şirket üzerinden aklanma girişimleri olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, PAPEL şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandığı belirtildi.

TUTUKLAMA KARARLARI ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcılık, şüphelilerden 17’si için tutuklama talebinde bulunurken, 21 şüpheli için adli kontrol kararı talep etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, 15’inin tutuklanmasına karar verilirken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.