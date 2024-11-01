“Parti Eğlencesi Korku Yarattı: Gözaltına Alındılar”

EDİRNE’DE POLİS EKİPLERİNE İHBAR GELDİ

Edirne’de, önceki gece yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarda, seyir halindeki 39 NZ 749 plakalı otomobildeki kişilerin sokakta yürüyen vatandaşlara silah gösterip korkuttuğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN AÇIKLAMALARI

Mobese kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde K.A. ve A.Ş.’nin üzerinde çelik yelek bulunduğu ve otomobilde iki adet oyuncak tabanca yer aldığı belirlendi. İki şahıs, ‘Cadılar bayramı’ temalı etkinlik için İstanbul’un Silivri ilçesinden Edirne’ye geldiklerini ifade etti. Eğlence amacıyla halkı korkuttuklarını dile getiren K.A. ve A.Ş., ‘Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçundan gözaltına alındı.