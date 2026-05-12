Partilerin Stratejileri 6 Bölgede Seçimleri Bekliyor

6 BÖLGEDE SEÇİM STRATEJİLERİ NETLEŞİYOR

Partilerin stratejileri, altı bölgede gerçekleşecek seçimler için belirginleşiyor. Cumhur İttifakı, bu beldelerin tümünde ortak hareket etme kararı alarak güç birliği oluşturuyor. Yapılan anlaşma çerçevesinde Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü, Çevrecik beldeleri ile Gümüşhane’nin Tekke ve Nevşehir’in Mustafapaşa beldelerinde AKP adayları yarışı sürdürecek.

STRATEJİK YARIŞMALAR SERİSİ

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise MHP’nin adayı ittifakı temsil edecek. Muhalefet blokunda ise CHP, Tekke, Çevrecik ve Mustafapaşa beldelerinde kendi adayları ile seçim yarışına katılmayı planlıyor.

YEREL SEÇİMDE ZAFER İÇİN DİNLENDİREN VAATLER

Yerel seçim olmasına rağmen, sahada rekabetin son derece yoğun olduğu bildiriliyor. Adaylar, seçmenlerin beğenisini kazanmak adına kapı kapı dolaşarak destek arayışına giriyor. Ücretsiz öğrenci yemeklerinden yaşlılara evde bakım, gençlere yönelik konut projelerinden doğalgaz bağlantısına kadar pek çok iddialı vaat, meydanlarda dile getiriliyor. Önümüzdeki günlerde parti yönetimleri ve bazı bakanların sahaya inerek Cumhur İttifakı adaylarına destek vermesi bekleniyor.

BELDE PROFİLİ GÖZLER ÖNÜNDE

Seçimlerde toplam 10 bin 713 seçmenin oy kullanması bekleniyor ve bölgede 36 sandık kurulacak. Yapılan analizlerde, 2 bin 969 seçmen ve 9 sandık ile Gümüşhane merkezli Tekke beldesi en kalabalık yerleşim olarak dikkat çekiyor. Tokat’ın Kuşçu beldesi ise, 710 seçmen ve 2 sandıkla en az oy kullanılan yer olma özelliğini taşıyor.