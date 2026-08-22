Hawaii, ölümcül Lala Kasırgası’nın adaların bazı bölgelerini vurmasından bir haftadan az süre sonra yeni bir tropikal fırtınanın tehdidi altına girdi. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Moke Tropikal Fırtınası, Büyük Ada’nın doğu kıyısının yaklaşık 450 mil güneydoğusunda etkili oluyor. Moke’nin tropikal fırtına yoğunluğunu koruyarak Lala’ya benzer bir rota izlemesi beklenirken, yeni fırtınanın Lala’dan daha zayıf olacağı ve Pazar günü en yakın geçişini daha güneyden yapacağı tahmin ediliyor. Bu durum rüzgar tehdidini bir miktar azaltırken, yağış riskini hafifletmiyor.

MOKE'NİN ROTASI VE YOĞUNLUĞU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Lala’nın göz duvarı Büyük Ada’nın güney kıyısını sıyırırken, fırtınanın merkezi kıyıdan yaklaşık 30 mil açıkta bulunuyordu. Yeni fırtınanın merkezinin tropikal fırtına olarak Büyük Ada’nın 200 mil güneyinden geçmesi öngörülüyor. Sistem daha da organize oldukça, kesin mesafenin önümüzdeki günlerde değişebileceği belirtiliyor. Hava durumu tahmin modelleri, sistemin gücünü hâlâ tam olarak çözmeye çalışıyor ve bu durum fırtınanın son rotasını belirleyen en önemli etken olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir fırtınanın adalara daha yakın ve daha kuzeyde ilerlemesi beklenirken, daha zayıf bir fırtınanın açıkta kalması öngörülüyor. Fırtınanın rotası ve yoğunluğuna ilişkin güvenin kısa süre içinde artması bekleniyor.

VOLKANLAR ULUSAL PARKI KAPANIYOR VE YENİ SEL UYARISI YAPILDI

Perşembe günü Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı, fırtına öncesinde Cuma günü saat 17.00’de kapanacağını duyurdu. Parkta Lala’nın geçişinin ardından hâlâ elektrik, internet ve telefon hatlarının bulunmadığı, çalışanların büyük bölümünün de fırtınanın etkilerinden kurtulmaya çalıştığı açıklandı. Bu fırtınanın Büyük Ada’ya Lala kadar yaklaşması beklenmese de, getireceği yağışın tehlikeli olabileceği ve geçtiğimiz hafta sonu sular altında kalan bölgelere düşebileceği belirtiliyor. Kasırga merkezi, bu nedenle “hayati tehlike oluşturan sel ve heyelanların” tetiklenmesi için çok daha az yağışın yeterli olacağı uyarısında bulundu. Büyük Ada’da 5 ila 10 inç yağış beklenirken, orta ve doğu yamaçlarında 15 inç’e kadar yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Maui ve diğer adalar için güven düzeyi daha düşük olmakla birlikte, genel olarak 1 ila 2 inç yağış, izole bölgelerde ise 4 inç veya daha fazla yağış bekleniyor. Yağışların Büyük Ada’da Cumartesi geç saatlerde veya Pazar sabahı erken saatlerde başlaması, Pazar gecesi ve Pazartesi günü diğer adalara yayılması öngörülüyor.

LALA'NIN ARDINDAN BÜYÜK ADA'DA ZORLU İYİLEŞME SÜRECİ

Hawaii, Lala’nın Büyük Ada’nın dağlarına 3,5 metreden fazla yağış bırakması ve yıkıcı heyelanlar ile ani selleri tetiklemesinin ardından hâlâ toparlanma sürecinde. Hawaii Polis Departmanı’na göre geçtiğimiz hafta Büyük Ada’da 93 yaşındaki bir kadın fırtınaya bağlı yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Polis ayrıca, 60’lı yaşlarındaki kimliği belirsiz bir erkeğin ölümünün de fırtınayla bağlantılı olabileceğini araştırıyor. Hawaii Valisi Josh Green, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında çamur, su, kaya ve enkazın Büyük Ada’nın güneyindeki Naʻalehu’nun büyük bölümünü tahrip ettiğini ve bazı evlerin 10 feet derinliğe kadar çamura gömüldüğünü söyledi. Green, geçtiğimiz hafta Büyük Ada’da 100’den fazla evin Lala nedeniyle kaybedildiğini açıklamıştı. Ekipler Büyük Ada genelinde devrilen ağaçları ve elektrik direklerini temizlemeye devam ederken, sel sularının yok ettiği yolların yeniden inşasına yeni başlandı. Hawaii Eyalet Savunma Bakanlığı Adjutant Generali Tümgeneral Stephen Logan, Perşembe günkü basın toplantısında, yeni fırtına vurmadan önce bir ekibin kasırga sırasında sular altında kalan mezarlıklardan sürüklenen insan kalıntılarını bulmak ve güvence altına almak için çalıştığını belirtti. Logan, ekibin Perşembe günü 60’tan fazla kalıntıya ulaştığını söyledi.

YETKİLİLERDEN ERKEN TAHLİYE VE HAZIRLIK ÇAĞRISI

Eyalet yönetimi, fırtınadan etkilenebilecekler için erzak ve otel odaları hazırlayarak, Lala’nın ardından 20 feet’ten fazla yükselen Wahiawa Barajı’ndaki su seviyelerini izleyerek daha fazla sel, heyelan ve elektrik kesintisine karşı planlar yapıyor. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanları fırtına vurmadan şimdi hazırlık yapmaya çağırıyor; fırtına vurduğunda tahliyenin çok daha zor olabileceği vurgulanıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi meteoroloğu John Bravender, “Sel riski olan bölgelerden erken ayrılabiliyorsanız, arkadaşlarınızla veya ailenizle kalın, bunu şimdi düşünün” dedi. Bravender, “Böylece hafta sonu yağışlar başlamadan hazır olabilirsiniz” diye ekledi.