Patrik Bartholomeos Heybeliada Ruhban Okulu Sürecini Değerlendirdi

FENER RUM PATRİĞİ BARTHOLOMEOS’TAN HEYBELİADA RUHBA RAHATSIZLIĞI

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu’nun durumu hakkında bazı endişelerin mevcut olduğunu, ancak önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Gerekli siyasi iradenin bulunduğunu ifade eden Bartholomeos, olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU İÇİN İYİMSER BEKLENTİLER

Yunan basınına verdiği röportajda, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yakın zamanda yeniden açılmasına dair somut emareler bulunduğunu düşünüyor musunuz ve Türk makamlarıyla olan iş birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Bartholomeos, “Size iyimserliğimi ifade etmekten başka bir şey yapamam. Okulumuzun yeniden açılması meselesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle yeniden gündeme gelmiştir. Kendisi, bu amaç doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile Patrikhane arasında diyaloğun başlatılması için Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’e ilgili talimatı vermiştir” şeklinde konuştu.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patrik, kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ve bu çalışmaların yaz aylarına doğru tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Okulun faaliyetlerinin netliğe kavuşturulacağını ve gerekli izinlerin alınacağını umarak, “Böylece 55 yıl sonra yeniden öğrenci kabul edebilecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanını, Patrikhanemizin bu tarihi eğitim kurumunun yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek üzere davet edeceğiz” ifadesini kullandı.

TRUMP İLE SAMİMİ GÖRÜŞME

Bartholomeos, ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değindi. Trump ile ilk görüşmesinin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini aktaran Bartholomeos, Patrikhane’nin hizmetlerine ve misyonuna ilişkin konuştuğunu belirtti. Bartholomeos, “Bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı ve Ekümenik Patrikhane’nin meselelerine büyük ilgi gösterdi. Aynı şekilde ABD Başkan Yardımcısı ile Başkan’ın Oval Ofis’teki toplantıya katılan diğer yakın çalışma arkadaşları da aynı ilgiyi gösterdiler” dedi. Bu sıcak karşılamadan mutlu kaldıklarını vurgulayan Bartholomeos, “Bu misafirperverliği kendi makamımızda, Fener’de, karşılayabilmeyi umuyoruz” diye ekledi.