Pegasus Hava Yolları Yurt Dışı Biletlerinde 9 Euro Fırsatı

Pegasus Hava Yolları, uluslararası uçuşlar için düzenlediği indirimli bilet kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında bilet satışları, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla başladı. Yolcular, 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar bu fırsattan yararlanabilecek. 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunulan yurt dışı biletleri, 16 Şubat 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında belirli seferlerde geçerli olacak. Uçuşların, Türkiye yerel saatine göre 16 Şubat 2026 saat 00.01’den itibaren başlayıp 30 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar yapılması planlanıyor.

GEÇERLİ OLDUĞU DESTİNASYONLAR

Pegasus’un duyurduğu bu indirim kampanyası, yalnızca belirlenen yurt dışı noktalarında geçerlidir. Satın alınan biletler, Light Paket seçeneği ile sınırlı tutulmuş olup, kampanya çerçevesinde toplam 100 bin koltuk sunulacağı belirtildi. Light Paket ile bilet alan yolcular, ihtiyaç duydukları ek hizmetleri satın alma fırsatına da sahip olabiliyor. Bu kapsamda, ek kabin bagajı 5 euro, 12 kilogramlık check-in bagajı ise yine 5 euro karşılığında eklenebiliyor. Ayrıca, yolcular 10 euro farkla Süper Eko paket seçeneğine geçiş yapabilecekler.

BOLBOL ÜYESİ OLMA ŞARTI

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların, BolBol üyesi olmaları gerekmekte. Bilet satışları, sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Pegasus’un yurt dışı bilet kampanyasının geçerli olduğu hatları görmek için ilgili internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.