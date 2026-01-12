Pegasus Havayolları’ndan İran Uçuşlarına İptal Uzatma

pegasus-havayollari-ndan-iran-ucuslarina-iptal-uzatma

Pegasus Havayolları, ülkede süregelen iç karışıklık ve güvenlik meseleleri sebebiyle İran seferlerine ilişkin iptal tarihini uzattığını bildirdi. Bu doğrultuda, yarın gerçekleşecek İran uçuşlarının da iptal edildiği açıklandı.

İRAN’DAKİ KARMAŞALIKLAR HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLİYOR

İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli şehirlerde gerçekleşen gösteriler, hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Bu bağlamda daha önce Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus Havayolları, İran seferlerini iptal etme kararı almıştı.

