Pegasus’tan 5 Euro’dan Uçak Bileti!

PEGAUS, YURT DIŞI UÇAK BİLETLERİNDE KAMPANYA DÜZENLİYOR

Pegasus, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampanya ile yurt dışı uçak biletlerini sadece 5 euro + vergilerden satışa sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak alınacak biletler, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KAMPANYADA SINIRLI KOLTUK SAYISI BULUNUYOR

Özel kampanya kapsamında toplamda 200 bin koltuk ayrıldı. Bu biletler uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcular için oldukça cazip bir seçenek oluşturuyor.