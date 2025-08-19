Ekonomi

Pegasus’tan 5€’ya Uçak Bileti

PEGAUS KAMPANYASI DETAYLARI

Pegasus, yolcularına 19-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletleri sunuyor. Bu kampanya, 12 bin koltuk için geçerli olacak.

KAMPANYA HATLARI VE FİYATLARI

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar, 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla şu şekilde belirlenmiş: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7 euro + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanyaya dahil.

ÖNEMLİ

