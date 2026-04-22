Pegasus Uçağının İran’daki Tahliyesi Başarıyla Gerçekleşti

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: İRAN’DAN UÇAK DÖNDÜ

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, İran hava sahasının kısmen yeniden açılmasıyla düzenlenen operasyon neticesinde, 28 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan Airbus A321neo tipi “Elif Mina” isimli uçak, dün Türkiye’ye döndü.

TARİHİ TAHİYE OPERASYONU

ABD/İsrail-İran çatışmasının ardından hava sahasının kapatılması nedeniyle Tahran’da mahsur kalan uçağın tahliyesi, Pegasus’un ilgili tüm birimlerinin yürüttüğü teknik ve diplomatik çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

PEGAUS’DAN DESTEK

Operasyon kapsamında bölgeye gönderilen A320 tipi “Ayda” isimli ikinci bir uçağın eşlik etmesiyle Türkiye’ye getirilen “Elif Mina”, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, şirket üst yönetimi ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ekipleri tarafından karşılandı.

GÜVENLİ GÜZERGAH

Uçağın dönüşü, güvenli bir rota üzerinden planlanan yaklaşık üç saatlik uçuşla gerçekleştirildi. Tahran’dan kalktıktan sonra 38 bin feet irtifada kuzey rotasını izleyen uçak, Azerbaycan ve Ermenistan hava sahasından geçerek Kars üzerinden Türk hava sahasına giriş yaptı. Operasyon Pegasus’un koordinasyonunda kontrollü şekilde yürütüldü.

EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Uçuş ekipleri, kara yolu ile Türkiye’ye daha önce tahliye edildiği için, uçaklar bulundukları noktalarda güvenle muhafaza edildi. Hem operasyonel hem de insani bakımdan yapılan süreç sonucunda ekipler ve uçaklar güvenli şekilde yurda geri döndü. Uçağın gerekli teknik inceleme ve bakım süreçlerinin ardından yeniden uçuşlara dahil edilmesi planlanıyor.