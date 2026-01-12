Pehlevi’den Trump’a İş Birliği Teklifi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ülkede süregeldiği belirtilen protestolarla alakalı olarak bir medya organına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben konuşan Pehlevi, “Sayın Başkan, siz zaten barışa ve kötülükle mücadeleye adanmış bir insan olarak mirasınızı oluşturdunuz. Barack Obama veya Joe Biden’ın tam tersisiniz. Umarım İran’ı özgürleştirerek bu mirası kalıcı hale getirebiliriz, böylece biz ve siz İran’ı yeniden büyük bir ülke yapabiliriz. Bu konuda birlikte çalışalım. İlk fırsatta İran’a dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

İLK FIRSATTA İRAN’A DÖNMEYİ İSTİYOR

Sürece liderlik etmeye istekli olduğunu belirten Pehlevi, “Ancak bu konuda nihai tercih halka ait. Benim şu anki görevim, bu geçişi sağlamak. İnsanların adımı anmalarının nedeni bana güven duymaları” şeklinde konuştu. Trump’ın Pehlevi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna verdiği cevap ise, “Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum” oldu.