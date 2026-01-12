Pehlevi’den Trump’a İş Birliği Teklifi

pehlevi-den-trump-a-is-birligi-teklifi

İran’ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ülkede süregeldiği belirtilen protestolarla alakalı olarak bir medya organına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben konuşan Pehlevi, “Sayın Başkan, siz zaten barışa ve kötülükle mücadeleye adanmış bir insan olarak mirasınızı oluşturdunuz. Barack Obama veya Joe Biden’ın tam tersisiniz. Umarım İran’ı özgürleştirerek bu mirası kalıcı hale getirebiliriz, böylece biz ve siz İran’ı yeniden büyük bir ülke yapabiliriz. Bu konuda birlikte çalışalım. İlk fırsatta İran’a dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

İLK FIRSATTA İRAN’A DÖNMEYİ İSTİYOR

Sürece liderlik etmeye istekli olduğunu belirten Pehlevi, “Ancak bu konuda nihai tercih halka ait. Benim şu anki görevim, bu geçişi sağlamak. İnsanların adımı anmalarının nedeni bana güven duymaları” şeklinde konuştu. Trump’ın Pehlevi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna verdiği cevap ise, “Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum” oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.
Gündem

Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

Fenerbahçe ile yollarını ayırması muhtemel olan Emre Mor'un Kayserispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu, futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret edebilir.
Gündem

Fed Başkanı Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki ifadeleri nedeniyle federal savcılarca soruşturuluyor. Powell, Trump yönetiminin faiz politikası baskılarını sürece bağladı.
Gündem

Galatasaray’da Transfer Planları Revize Edildi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, transfere erkenden yönelerek özellikle orta sahaya takviyeler yapmayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.