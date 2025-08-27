Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Evlilikleri

Pelin Akil ve Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisi setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında evlilik ile taçlandırdı. 2019 yılında ise Alin ve Lina adında iki kız çocukları dünyaya geldi. Ancak, uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Ayrılacakları haberleri dolaşırken, oyuncu çift konuyla ilgili ayrıntılara girmemeyi tercih etti. Pelin Akil’in eşine yönelik paylaşımlar yapmaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ayrılık İlanı

Sıklıkla arkadaşlarıyla zaman geçiren Pelin Akil, haziran ayında yaptığı bir açıklamayla, ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdığını duyurdu: “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.” Bu açıklamanın ardından, Pelin Akil uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı.

Resmi Boşanma

Gazetemagazin’den Umut Ünver’in bildirdiğine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir araya gelmeye devam ederek, bugün itibarıyla resmi olarak boşandı.