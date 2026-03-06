Penta Teknoloji 35. Yılında Finansal Başarıyı Elde Etti

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BAŞARI

Bilişim teknolojileri alanında geniş müşteri tabanı ve iş ortaklıklarıyla sunduğu kapsamlı çözümlerle 35. yılını geride bırakan Penta Teknoloji, 2025 yılına dair mali sonuçlarını Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Şirketin 2025 yılı konsolide cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artışla 32,3 milyar TL’ye ulaşırken, brüt kârı da %28 artarak 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK değeri, %16 artışla 1,2 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı %3,7 seviyesinde oldu. Vergi öncesi kâr ise 340,5 milyon TL olarak kaydedildi.

STRATEJİK İŞ ORTAKLIĞI VURGUSU

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sürdürülebilir büyüme hedeflerinin somut çıktı sağlayan güçlü bir iş modeli oluşturduğunu belirterek, “Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinin ürünleri ile çözümlerini Türkiye pazarına sunarak, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz. 2025’teki yeni marka iş birliklerimizle portföyümüzü sürekli genişletirken, güçlü lojistik altyapımız ve katma değerli hizmetlerimizle dağıtım kapasitemizi artırdık” dedi. Ayrıca, kurum içinde dijital kültürün yayılması ve veri odaklı yönetim anlayışının geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

GÜÇLÜ EKOSİSTEM VE GELECEK HEDEFLERİ

Erünsal, Penta Teknoloji olarak 35. yıllarını geride bırakmanın verimli geri dönüşünü aldıklarına dikkat çekerek, “Etki ettiğimiz geniş ekosistemde teknolojiyi kalıcı değere dönüştüren stratejik bir çözüm ortağı konumuna ulaştık. Önümüzdeki dönemde de finansal performansımızı ve pazardaki gücümüzü artırırken, insan odaklı yaklaşımımız ve güçlü ortaklıklarımız ile sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.