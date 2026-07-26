Pentagon, geçtiğimiz hafta İran saldırılarında hayatını kaybeden dört Amerikan askerinin kaydını düzelterek ve 140’tan fazla yeni yaralıyı listeye ekleyerek savaş kayıpları veri tabanını cumartesi günü güncelledi. Ancak bu güncelleme, savaşın insani bedeline ilişkin şeffaflık eksikliği yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Kayıpları Analiz Sistemi’nde (DCAS) ayrıca, ölen ve yaralanan askerler için “7 Temmuz’dan itibaren” geçerli olmak üzere “Denizaşırı Operasyonlar” adlı yeni bir takip kategorisi oluşturuldu.

YARALI SAYISINDAKİ BELİRGİN ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Pentagon’un yeni verileri, Epic Fury Operasyonu’na ait güncellenmiş toplamlarla birleştirildiğinde, ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a karşı savaş başlatmasından bu yana 18 askerin öldüğü, 624 askerin de yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı sayısı, geçtiğimiz hafta tespit edilen 482’lik önceki zirvenin oldukça üzerinde. Pentagon, İran saldırıları devam ederken DCAS sisteminde ölü ve yaralı sayılarının düşmesi üzerine geçtiğimiz hafta medya kuruluşlarının ve yasa koyucuların incelemesine maruz kalmıştı.

VERİ BOZULMASI VE KONGRE’DEN SORU İŞARETLERİ

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’ndeki 12 Demokrat yasa koyucu, perşembe günü Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bir mektup göndererek bu değişikliklerin nedenine ilişkin yanıt talep etti. Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Joel Valdez, perşembe günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sayılardaki düşüşlerin “DCAS web sitesindeki geçici veri aksaklıklarından” kaynaklandığını savundu. Geçtiğimiz hafta DCAS sitesi dakika dakika izlenirken, kayıp sayılarında dalgalanmalara yol açan veri hataları gözlemlendi. Pentagon, cuma günü veri kesintisiyle ilgili daha fazla bilgi talebine pazar öğleden sonrasına kadar yanıt vermedi.

YENİ KATEGORİ VE TARİH ÇELİŞKİSİ

DCAS sitesindeki yeni “denizaşırı operasyon” kategorisi, 7 Temmuz başlangıç tarihi dışında herhangi bir ayırt edici ayrıntı içermiyor ve kayıpların hangi çatışmada meydana geldiğini belirtmiyor. Pentagon, kategorinin kapsamına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı. Ancak kategoride, Ürdün’deki İran saldırısında ölen üç Ordu askeri ve geçtiğimiz hafta sonu kuzey Irak’ta bir İran insansız hava aracının kontrollü imhası sırasında hayatını kaybeden bir askerin isimlerinin yer aldığı bir liste bulunuyor. 7 Temmuz tarihi, Başkan Donald Trump’ın bu ay başlarında Kongre’ye gönderdiği Savaş Yetkileri bildiriminde İran’la yeni bir çatışmanın başladığını iddia ettiği tarihle örtüşüyor.

SAVAŞ YETKİLERİ TARTIŞMASI VE YASA KOYUCULARIN TEPKİSİ

1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, başkanın Kongre tarafından yetkilendirilmediği sürece askeri operasyonları 60 gün içinde sonlandırmasını gerektiriyor. Trump yönetimi, Nisan ayında İran’la yapılan ateşkesin, çatışmanın ilk dönemi için 1 Mayıs’ta süreyi durdurduğunu savundu. Her iki partiden yasa koyucular, yönetimin Savaş Yetkileri süresine ilişkin yorumuna karşı çıkarken, bazı analistler ve yetkililer yasanın başkanın savaş yetkisi üzerinde anayasaya aykırı bir sınırlama oluşturduğunu iddia ediyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın brifinginde yasanın “yüzde 100 anayasaya aykırı” olduğunu öne sürdü. Alaska Cumhuriyetçi Senatörü Lisa Murkowski ise 21 Temmuz’daki bir duruşmada Hegseth’e yönetimin ateşkes süresi sıfırlaması yoluyla Kongre’yi devre dışı bırakmasından “endişe duyduğunu” söyledi. Murkowski, “Bu iddia, başkana Savaş Yetkileri süresini yasal olarak sakıncalı hale geldiği anda sona erdirme imkanı veriyor… Anayasa’nın gerektirdiği ve Savaş Yetkileri Yasası’nın amaçladığı kongre yetkisinden kaçınılıyor” ifadelerini kullandı.