Pep Guardiola’dan Filistin Mesajı: Yalnız Bıraktık Terk Ettik

pep-guardiola-dan-filistin-mesaji-yalniz-biraktik-terk-ettik

DÜNYADAN FİLİSTİN’E DESTEK YAĞMURU

Dünyanın dört bir yanından tepki sesleri, İsrail’in Filistin’deki uygulamalarına yönelik giderek artıyor. Bu tepkilere katılanlardan biri de Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola oldu. Guardiola, Barcelona’da düzenlenen Filistin’e yönelik yardım etkinliğine katılarak, burada yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

GUARDIOLA, FİLİSTİN İÇİN SÖZ ALDI

Siyah beyaz bir Filistin kefiyesi takarak sahneye çıkan Guardiola, Gazze’deki çatışmalar sonucunda ebeveynlerini kaybeden çocuklara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze’deki insani duruma dikkat çekerek, özellikle çocukların yaşadığı zorluklar üzerinden uluslararası topluma önemli bir mesaj verdi. İspanyol teknik direktör, enkaz altında kalan bir çocuğun görüntüsünden etkilendiğini ifade etti. “Sanırım onları yalnız bıraktık, terk ettik” şeklindeki ifadeleriyle, Filistin’deki trajediyi görmezden gelen uluslararası topluma yönelik eleştirilerini artırdı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN DUYARSIZLIĞINA VURGU YAPTI

Guardiola’nın Filistin hakkında yaptığı etkileyici konuşmanın tam metni şöyle: “İyi akşamlar! Selamünaleyküm! Son iki yıldır sosyal medya ve televizyonda gördüğüm, annesinin nerede olduğunu soran bir çocuğu izliyorum – annesi enkaz altında gömülü, ama çocuk bunu henüz bilmiyor – hep şunu düşünüyorum: Acaba o ne düşünüyor? Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun ‘Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin’ dediğini hayal ediyorum. Ancak şimdiye kadar bunu yapamadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için, çünkü masum insanları ölüm için savaşa gönderen bir anlayışa sahipler.”

BİR ADIM ÖNE ÇIKMALIYIZ

Guardiola, “Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, sıcak ve konforlu bir yaşam sürüyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok anlam ifade ediyor. Bombaların yarattığı şey, sessizlik ve bizim başka bir yöne bakmamız. Tek hedefleri, bizim bir adım öne çıkmamız. Biz buna direnmeliyiz. Başka yöne bakmamalıyız; dahil olmalı ve katılmalıyız. Dünyanın önünde durarak, zayıfların, bu durumda Filistin’in yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Ancak Filistin için değil, tüm adalet mücadeleleri için bir bildiri olmalı.”

